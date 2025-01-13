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Более 40% работодателей планируют сократить работников из-за ИИ: какие профессии под угрозой

Украина, Понедельник 13 января 2025 16:25
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Более 40% работодателей планируют сократить работников из-за ИИ: какие профессии под угрозой Фото: Генеративный ИИ меняет рынок труда (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Искусственный интеллект трансформирует рынок труда: 41% работодателей намерены сократить штат сотрудников из-за автоматизации. Однако 77% компаний планируют переквалифицировать работников для эффективного взаимодействия с ИИ, показал опрос Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Однако большинство компаний также планируют инвестировать в переквалификацию сотрудников для работы с новыми технологиями.

Ключевые выводы отчета ВЭФ:

  • Сокращение и переквалификация: 77% крупных компаний готовы обучать своих сотрудников новым навыкам для работы с ИИ и желают повысить квалификацию своих нынешних работников в период с 2025 по 2030 год.
  • Изменение рынка труда: Наибольший риск сокращений грозит почтовым служащим, исполнительным секретарям и специалистам по расчету заработной платы. Также под ударом оказались графические дизайнеры и юридические секретари, что связано с растущей способностью генеративного ИИ выполнять интеллектуальные задачи.
  • Востребованность навыков ИИ: 70% компаний намерены нанять специалистов по разработке и внедрению ИИ, а 62% - работников, которые смогут эффективно взаимодействовать с этими технологиями.

В отчете подчеркивается, что ключевое влияние ИИ заключается не только в замене людей, но и в создании новых возможностей для их работы. Сотрудничество человека и машины может стать основой новой экономики, где технологии дополняют человеческие навыки, особенно те, которые ориентированы на коммуникацию и творчество.

Риски для работников и новые перспективы

Несмотря на оптимистичные прогнозы, реальность для многих работников уже оказалась жесткой. Компании, такие как Dropbox и Duolingo, связывают увольнение с автоматизацией. Однако ВЭФ отмечает, что использование ИИ в долгосрочной перспективе может способствовать созданию новых рабочих мест, особенно в технологических и специализированных отраслях.

Согласно отчету, ключевыми задачами на ближайшие годы станут адаптация сотрудников к новым технологиям, обучение навыкам работы с ИИ и создание сбалансированной экосистемы "человек-машина".

Напомним, что украинские разработчики работают над созданием ИИ-приложения, которое поможет детям с нарушениями речи общаться с окружающими. Проект направлен на поддержку детей с аутизмом, ДЦП и другими особенностями психоречевого развития.

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