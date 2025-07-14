Даже частные школы Украины страдают от нехватки учителей: как они спасают ситуацию?

Какова ситуация с учениками

"По детям мы не чувствуем значительного оттока", - отмечает Анастасия.

Она объясняет, что в первые месяцы полномасштабного вторжения часть семей действительно выехала, однако большинство детей оставались в проектах школы.

"Была онлайн-школа на тот момент, был экстернат, и дети хоть и уходили из очного формата, но выбирали другие форматы, предложенные нашей школой", - рассказывает Сивак.

Сейчас, по ее словам, каждый год две-три семьи выбирают зимовку за рубежом, однако остаются на онлайн-обучении и возвращаются ближе к весне.

"Мы понимаем этот страх, и понимаем этот выбор каждой семьи и поддерживаем. Поэтому организовываем это онлайн-обучение", - говорит она.

Какова ситуация с преподавателями

"Кризис рынка кадров она касается всех, и школ она касается так же", - отмечает эксперт.

Она подчеркивает, что сейчас непросто найти преподавателя, который не только хорошо знает предмет, но и умеет увлечь детей, объяснить им смысл обучения, быть "тем, кто зажигает".

"Действительно учителей сейчас мало и мы прям ищем всеми силами, которыми только можем", - добавляет Сивак.

Какой выход из кадрового кризиса

В ответ на кадровые вызовы команда школы изменила подход к адаптации новых работников.

"Мы на системном уровне начали гораздо лучше вкладываться в онбординг и дообучение преподавателей прямо здесь на месте", - говорит Анастасия.

Она отмечает, что львиная доля работы академического отдела школы сейчас сосредоточена именно на том, чтобы дообучать, адаптировать и предоставлять новые инструменты преподавания.

"Действительно сейчас нужно выбирать из меньшего количества людей. И это означает, что процесс дообучения существует на месте", - заключает Сивак.