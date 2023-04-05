В Чехии мужчине, пришедшему на акцию с шевронами ЧВК "Вагнера", вынесли приговор

В Чехии был осужден мужчина, носивший букву Z и логотип российской группы наемников "Вагнера" во время антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK .

Пражский районный суд признал мужчину виновным в преступлении одобрения геноцида и приговорил к шести месяцам лишения свободы условно с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Кроме того, ему запретили находиться в Праге в течение года и обязали уплатить штраф в размере 12 000 крон (550 долларов).

Согласно фотографиям демонстрации 11 марта, мужчина имел на рюкзаке букву Z, которая используется российской армией во время войны в Украине, а на рукаве - логотип российской ЧВК "Вагнер".

В связи с акцией, по последней информации, полиция возбудила семь уголовных производств - два по фактам выступлений на митинге, еще два по подозрению в нападении на должностное лицо и три нападения на автомобиль с проезжавшими мимо украинскими номерами.

Напомним, в начале марта в Чехии во время антиправительственной демонстрации пророссийские протестующие пытались сорвать украинский флаг со здания Национального музея. В результате столкновений полиция задержала 18 человек.

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