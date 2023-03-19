Ученые нашли связь между COVID-19 и енотовидными собаками, - СМИ

Новое исследование группы ученых доказало связь вируса COVID-19 с енотовидными собаками на рынке в Ухане, Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Анализ последовательностей генов, проведенный международной командой вирусологов, выявил ковид-положительные образцы, богатые ДНК енотовидных собак.
Мазки, собранные из лотков на рынке морепродуктов Хуанань в течение двух месяцев после его закрытия 1 января 2020 года, ранее содержали как ДНК вируса, так и человеческую ДНК. Анализ последовательностей генов, размещенных китайской командой в научной базе данных Gisaid, показал, что некоторые из ковид-положительных образцов имели ДНК енотовидных собак.
Это открытие не доказывает, что енотовидные собаки спровоцировали пандемию, но ученые считают, что это делает ее более вероятной.
Вирусолог из Лондона Джонатан Стой отметил, что новое открытие также не опровергает предположения при лабораторном происхождении пандемии.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до конца 2023 года сможет объявить о завершении пандемии COVID-19 в мире.
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