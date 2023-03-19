Вчені знайшли зв'язок між COVID-19 та єнотоподібними собаками, - ЗМІ

Аналіз послідовностей генів, проведений міжнародною командою вірусологів, виявив ковід-позитивні зразки, багаті на ДНК єнотовидних собак.

Мазки, зібрані з лотків на ринку морепродуктів Хуанань протягом двох місяців після його закриття 1 січня 2020 року, раніше містили ДНК вірусу, так і людську ДНК. Аналіз послідовностей генів, розміщених китайською командою у науковій базі даних Gisaid, показав, що деякі з ковід-позитивних зразків мали ДНК єнотовидних собак.

Це відкриття не доводить, що єнотовидні собаки спровокували пандемію, але вчені вважають, що це робить її більш імовірною.

Вірусолог із Лондона Джонатан Стой зазначив, що нове відкриття також не спростовує припущення під час лабораторного походження пандемії.