Вчені знайшли зв'язок між COVID-19 та єнотоподібними собаками, - ЗМІ

Нове дослідження групи вчених довело зв'язок вірусу COVID-19 з єнотоподібними собаками на ринку в Ухані, Китай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Аналіз послідовностей генів, проведений міжнародною командою вірусологів, виявив ковід-позитивні зразки, багаті на ДНК єнотовидних собак.
Мазки, зібрані з лотків на ринку морепродуктів Хуанань протягом двох місяців після його закриття 1 січня 2020 року, раніше містили ДНК вірусу, так і людську ДНК. Аналіз послідовностей генів, розміщених китайською командою у науковій базі даних Gisaid, показав, що деякі з ковід-позитивних зразків мали ДНК єнотовидних собак.
Це відкриття не доводить, що єнотовидні собаки спровокували пандемію, але вчені вважають, що це робить її більш імовірною.
Вірусолог із Лондона Джонатан Стой зазначив, що нове відкриття також не спростовує припущення під час лабораторного походження пандемії.
Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) до кінця 2023 року зможе оголосити про завершення пандемії COVID-19 у світі.
Також раніше ми писали, що в Нідерландах уряд вирішив повністю скасувати обмеження щодо коронавірусу.
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