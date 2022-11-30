Ученые изобрели препарат от болезни Альцгеймера. Впервые за 30 лет

Как отмечает Reuters, подобный успех в исследовании этой болезни открывает надежду на будущие методы лечения. Речь идет о клинических испытаниях смешанных, так называемых "коктейльных" методов, замедляющих снижение когнитивных функций и направленных на два характерных белка, которые связаны с болезнью.

Это открытие подтверждает теорию о том, что очищение амилоидного белка, образующего токсичные сгустки в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, может замедлить или остановить болезнь. Кроме того, новый препарат поддержал мнение некоторых ученых по поводу одновременного воздействия на другой белок, связанный с болезнью Альцгеймера, - тау. С возрастом тау естественным образом накапливается в центре памяти мозга, который называется медиальной височной долей.

"Мы пытались проводить комбинированные испытания в течение многих лет. Мы разговаривали со многими компаниями о сотрудничестве с нами на предложенной нами платформе, которая может оценивать несколько лекарств, и все заинтересованы", - рассказал директор Института терапевтических исследований болезни Альцгеймера в Школе Кека Университета Южной Калифорнии Пол Айзен.

По сообщению BBC, в исследовании приняли участие 1795 добровольцев с ранней стадией болезни Альцгеймера. Препарат вводили пациентам каждые две недели. В настоящее время зарегистрировано два случая смерти среди пациентов, получавших Lecanemab в сочетании с лекарствами для предотвращения или удаления тромбов. Впрочем, аналитики отрасли не думают, что это помешает одобрению препарата регуляторными органами США. Ожидается, что до начала января 2023 года американский регулятор примет решение по заявке производителей на ускоренное одобрение препарата.

Эксперты BBC напоминают, что в мире более 55 млн человек страдают болезнью Альцгеймера. По прогнозам, к 2050 году число таких больных в мире превысит 139 млн человек.