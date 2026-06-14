Ученые создали одежду, генерирующую питьевую воду во время движения: как это возможно

Как работает "умная" куртка?

Современные мобильные установки для добычи воды из воздуха обычно тяжелые, громоздкие и неудобные для транспортировки. Команда исследователей под руководством профессора Гуйхуа Юй решила полностью изменить форму этой технологии, превратив ее в элемент повседневного гардероба.

Вместо того, чтобы просто впитывать влагу, как это делает обычная мокрая одежда, специальная ткань куртки работает как высокотехнологичный фильтр-коллектор. Материал притягивает молекулы пара из воздуха и перенаправляет их в специальные съемные блоки сбора, закрепленные на корпусе.

После заполнения блоки помещают в небольшое складное коллекторное устройство, где под действием легкого нагрева влага очищается и превращается в готовую к употреблению воду.

Соавтор проекта Кит Джонстон отметил, что именно такая уникальная система транспортировки жидкости позволила вывести технологию за пределы маленьких лабораторных пробирок и создать полноценную переносную систему.

Производительность и автономность в экстремальных зонах

Во время реальных полевых испытаний объем произведенной воды зависел от уровня влажности окружающей среды:

В засушливых регионах куртка стабильно генерировала около 400 миллилитров пригодной для питья воды в сутки.

В условиях высокой влажности (например, в туманной или лесистой местности) производительность системы взлетала до 900 миллилитров в сутки, что фактически закрывает базовую дневную потребность человека в жидкости.

Поскольку технология показала высокую эффективность, разработчики планируют использовать этот текстиль не только для верхней одежды.

Ткань можно интегрировать в производство туристических рюкзаков, спальных мешков или экстремальных палаток, превращая весь лагерь путешественников в большую систему сбора воды.

Сферы применения и коммерческие перспективы

Благодаря своей простоте и полной энергетической независимости, изобретение имеет огромный потенциал в нескольких сферах.

Во-первых, такая одежда станет незаменимой для мобильных медицинских бригад и спасателей, работающих в зонах стихийного бедствия или в отдаленных районах, где разрушена гражданская инфраструктура и нет доступа к чистым источникам питьевой воды.

Во-вторых, разработкой уже заинтересовались крупные коммерческие бренды спортивного снаряжения. Производство одежды из водосборного текстиля откроет новое направление в создании экипировки для альпинизма, горного трекинга и экстремальных видов спорта, позволяя спортсменам значительно уменьшить вес рюкзаков за счет отказа от тяжелых фляг и бутылей с водой.