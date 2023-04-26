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Ученые назвали истинную причину недавней вспышки над Киевом

Фото: ученые назвали истинную причину недавней вспышки над Киевом (скрин с видео)
Автор: Карина Левицкая

Ученые назвали истинную причину, повлекшую яркую вспышку на Киеве 19 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международную метеорную организацию .

Международная метеорная организация (IMO) рассказала, что причиной вспышки над Киевом стал полет болида весом около 300 кг.

Исследователи изучили записи с видеокамер в Украине, Венгрии и Словакии, которые зафиксировали полет космического объекта. Им удалось определить 132 км траектории полета с погрешностью в несколько сотен метров.

По данным ученых, впервые болид заметили на высоте 98 км над Великой Дымеркой Киевской области, а над Киевом он прошел на 80 км и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с.

В ИМО сообщили, что метеороид имел начальный вес 200-300 кг, а на высоте 38 км он распался на множество мелких фрагментов менее 1 кг. После этого было еще несколько вспышек: последний раз болид заметили на высоте 28 км, когда его скорость была около 10 км/с. Из-за большой начальной скорости только маленькие метеориты могли упасть на землю.

По мнению ученых, их можно найти где-то между городами Попельня, Романовка, Строков и Паволоч в Житомирской области.

Напомним, жители Киева и области вечером среды, 19 апреля, наблюдали в небе яркую вспышку. Позже стало известно, что яркую вспышку в небе заметили не только в Киеве, но и в некоторых белорусских городах.

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