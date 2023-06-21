Учатся на ошибках. В РФ начали готовить общество к результатам наступления ВСУ, - ISW

Министерство обороны РФ извлекло уроки из прошлых ошибок во время контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях прошлого года, что вызвало панику в российском информпространстве. Теперь ведомство страны-агрессора реагирует на операции украинских сил с определенной "риторической связностью".

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Продвижение украинских войск

20 июня украинские военные вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта. Как сообщали в Генштабе ВСУ, наши бойцы продолжали наступательные действия на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области.

В Минобороны РФ заявили, что части Восточной группировки войск якобы отразили четыре штурма ВСУ в районе Орехова Запорожской области и на западе Донецкой области.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр 19 июня, войска РФ направили значительные силы, чтобы остановить наступление ВСУ, что затруднило продвижение Сил обороны. Она добавила, что текущие украинские операции имеют несколько задач, которые не сосредоточены исключительно на освобождении территории, и что ВСУ еще не приступили к основной фазе контрнаступательных операций.

Шойгу пытается избежать паники в РФ

В Минобороны РФ продолжают реагировать на украинские контрнаступательные операции "с относительно высокой степенью риторической связности".

Аналитики в этом контексте отмечают, что это позволяет предположить, что Минобороны РФ извлекло уроки из своего прошлого неправильного обращения с информационным пространством во время предыдущих контрнаступлений ВСУ.

Так, российский министр Сергей Шойгу выступил 20 июня на Коллегии Минобороны РФ и начал свое выступление с обсуждения продолжающихся украинских контрнаступательных операций на западе Донецкой и Запорожской областей.

Шойгу утверждал, что контрнаступление будто бы началось 4 июня. Он также заявил, что с 4 июня украинские войска предприняли 263 атаки на российские позиции, но отрицал, что ВСУ добились успехов где-либо на театре военных действий, вопреки общедоступным геолокационным свидетельствам украинских наступлений.

В Институте изучения войны обращают внимание, что тот факт, что Шойгу подошел к контрнаступлению "в такой публичной и относительно спокойной манере", даже сохраняя типичное для Минобороны РФ отрицание успехов ВСУ, является заметным следствием неспособности российского министерства подготовить единый ответ на прошлые контрнаступления Сил обороны Украины.

Тогда, отмечается в отчете, при действиях ВСУ в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году, в российском обществе возникла паника, что "указывает на то, что российское информационное пространство в некоторой степени адаптировалось к прошлым моментам информационного коллапса и извлекло из них уроки".

Ключевые выводы

20 июня РФ нанесла ракетный и беспилотный удар по Украине.

Войска РФ продолжали несколько усиленный темп наземных атак в районе Кременной.

Российские и украинские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута.

Войска РФ продолжали наземные атаки на линии Авдеевка - Донецк.

Украинские силы продолжили контрнаступательные действия на административной границе между Запорожской и Донецкой областями.

ВСУ продолжили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области.

Кремль продолжает снижать требования к российской военной службе, стремясь увеличить набор.

РФ стремится использовать ежегодный Международный военно-технический форум "Армия-2023" для диверсификации и расширения своей оборонно-промышленной базы.

Продвижение ВСУ в ходе наступательных операций

Силы обороны Украины в начале июня активизировали наступательные действия на нескольких направлениях. Тогда российские пропагандисты стали заявлять о якобы начале контрнаступления ВСУ, но украинская сторона опровергла подобные вбросы.

В ходе боевых действий бойцы ВСУ смогли достичь успеха на юго-востоке Украины, где за 2 недели было освобождено 8 населенных пунктов.

При этом в министерстве обороны Украины предупредили, что сейчас нужно настроиться на жесткий поединок, поскольку российские оккупанты оказывают сопротивление.