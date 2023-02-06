Учаться боям в городе. Генштаб показал новые фото тренировок ВСУ в Британии

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в рамках базовой общевойсковой подготовки в Британии изучают порядок подхода и проникновения личного состава в здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"Военнослужащие Вооруженных Сил Канады находятся на территории Великобритании, чтобы использовать свой опыт и научить украинских новобранцев и обеспечить их оперативную готовность", - заявили в генштабе.

Фото: новые фото по тренировкам ВСУ в Британии (facebook.com GeneralStaff.ua)

Под руководством инструкторов 3-го батальона Канадской легкой пехоты Принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных Сил Канады украинские военные обучались ведению боевых действий в урбанизированной местности.

Напомним, сегодня украинские военные прибыли в Британию для обучения на САУ AS90.

Кроме того, министр обороны Британии сообщил, что уже сегодня украинские военные начнут обучение на танках Leopard.

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