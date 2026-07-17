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Учат за границей, критикуют дома: парадокс отношения к украинским генералам

11:33 17.07.2026 Пт
3 мин
Почему украинские операции вызывают интерес у партнеров, а их командующие становятся объектом критики внутри страны
aimg Иван Паскевич
Учат за границей, критикуют дома: парадокс отношения к украинским генералам Главнокомандующий Александр Сырский (фото: Facebook UALandForces)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинский боевой опыт все чаще становится предметом профессионального изучения за границей. В то же время внутри страны вокруг военного командования не утихают споры, а оценка его решений нередко выходит за пределы чисто военной плоскости.

О том, почему украинских генералов часто внутри страны оцениваются иначе, чем за рубежом – в колонке для РБК-Украина военнослужащего Ивана Паскевича.

Украина – страна парадоксов. В контексте наших бурных обсуждений войны всегда удивляла одна вещь. Представьте картину: генералы НАТО прилетают в другую страну изучать чужие операции, а дома тем временем этого человека разбирают на атомы в комментариях. Странно звучит, правда? А для Украины это обычная обыденность нашего тыла, привыкшего судить о войне и управлении войсками с дивана.

В каком-то штабном колледже НАТО сейчас, по всей вероятности, преподаватель рисует на доске стрелки и объясняет курсантам, как украинские войска под командованием генерала Сырского отбили Киевщину, совершили прорыв на Харьковщине и провели Курскую операцию. Тысячи освобожденных километров в войне против гораздо более сильного врага. Невероятное стратегическое видение поля боя и умение подловить врага на его просчетах. А в это же время в каком-то телеграмм-канале какой-то блоггер на полном серьезе размышляет, почему командующий, который эти операции спланировал, на самом деле бездарь и его нужно уволить. Вот портрет нашего информационного фронта.

Факты, впрочем, вещь упрямая. Как говорит известная поговорка, собаки лают, а караван уходит. Ибо, кто умеет думать и считать, тот видит: результативность наших войск не упала, она выросла. Мы даже умудряемся перехватить инициативу и проводить наступательные операции, освобождая территории с минимальными потерями. Это еще учитывая успех дипстайков по враждебной территории, который почему-то приписывают себе все кому не лень, хотя очевидно, что это в первую очередь стратегическое решение главкома.

Генералы НАТО и главнокомандующие армий стран Альянса ездят учиться к генералу Сырскому и этого не скрывают. Его операции разбирают и преподают в качестве примера. А в это же время в Украине не утихают политические гонки и разговоры о выборах — бесконечные, шумные и бессодержательные.

Можно не любить стиль, можно спорить о решениях, можно требовать объяснений — такая уж мы демократическая страна. Но прежде чем выносить приговор человеку, чьи операции изучают за границей в качестве примера для подражания, следует хотя бы посмотреть на факты. Поскольку пока одни считают политические очки, мы считаем освобожденные квадратные километры, количество уничтоженного врага и сохранившиеся жизни наших людей. Пока идет война, это единственное, что имеет значение.

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