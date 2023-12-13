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Болельщики вернутся на стадионы. В Украине разработали порядок проведения соревнований

Украина, Среда 13 декабря 2023 12:32
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Болельщики вернутся на стадионы. В Украине разработали порядок проведения соревнований Фото: в Украине разработали порядок проведения соревнований с болельщиками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Болельщики в Украине смогут вернуться на стадионы. Правительство разработало специальный порядок спортивных соревнований со зрителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта.

Как установил Кабинет министров, спортивные соревнования в Украине приостанавливаются при объявлении воздушной тревоги. Главное условие возвращения зрителей на трибуны - это наличие укрытия или бомбоубежища.

Согласно порядку проведения спортивных соревнований, предварительный осмотр места, на котором будут проходить соревнования, будут проверять рабочие группы. В них будут входить представители спортивной федерации, руководство спортивного сооружения, представители ОВА, ГСЧС и полиция.

В частности, рабочая группа будет проверять укрытие, где будут размещать болельщиков, спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в случае воздушной тревоги. Укрытие должно находиться на расстоянии не более 500 метров от места проведения мероприятия. Болельщики должны добраться до укрытия за 10 минут шагом.

Кроме того, на стадионах и в спортзалах должны быть размещены схемы эвакуации, а спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты обязаны проходить инструктаж.

Возвращение болельщиков на трибуны

Напомним, в марте Украинская ассоциация футбола пыталась добиться возвращения на трибуны отдельных групп болельщиков. Среди главных аргументов была работа театров, кинотеатров и концертных залов.

В начале декабря в Министерстве молодежи и спорта заявили, что правительство согласилось разрешить болельщикам посещать соревнования. Однако правительство обязало Минспорта разработать специальный ряд проведения соревнований в условиях войны.

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Министерство молодежи и спорта
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