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Поблизу військових складів у Балаклії виникла пожежа

Новини » Надзвичайні події     29.04.2020 - 22:54
Поблизу військових складів у Балаклії виникла пожежа
Ілюстративне фото (twitter.com-nakipelotv)

Площа пожежі нині сягнула близько 350 квадратних метрів

У Харківській області неподалік військового арсеналу в Балаклії загорівся сухостій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Речник ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін повідомив виданню,що пожежа сталася по інший бік від арсеналу, де востаннє лунали вибухи восени 2019 року. Гасінням сухостою нині займаються рятувальники.

Пожежа виникла близько 12:30 на виїзді з міста на окружній дорозі. Загорілися суха трава та сміття. Площа пожежі нині сягає близько 350 квадратних метрів. Вогонь гасять три відділення. Загрози розповсюдженню немає.

Нагадаємо, 3 травня 2018 року сталися вибухи в Балаклії на території військового арсеналу. На території, де проводилося розмінування, сталося загоряння трави, вогонь перейшов до військових складів. Площа пожежі на території військового арсеналу становила 35 гектарів.

РБК-Україна писало, що 15 листопада 2019 року на технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, де проходила планова утилізація, пролунало близько 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі. В результаті вибухів боєприпасів в місті Балаклія Харківської області постраждали четверо військовослужбовців.

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