Поблизу Владивостока стався вибух на танкері, є загиблі

На танкері "Затока Америка" у Находці (Російська Федерація) стався вибух, в результаті якого загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Наголошується, що всього на борту було дев'ять людей. За версією слідства, на судні вибухнула газоповітряна суміш. У район події відправили два рятувальні буксири.

За фактом події порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки експлуатації та руху морського транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб").

Відомо, що під час вибуху на судні не було вантажу, воно було захищене від залишків нафтопродуктів. В Далекосхідній транспортній прокуратурі заявили, що розливу нафтопродуктів не сталося.

Раніше повідомлялося, що російське судно в районі західного узбережжя Норвегії подало сигнал SOS. На борту судна, що терпіло лихо, знаходились 33 людини.

РБК-Україна писало, що в західній частині Уганди стався вибух паливного танкера, в результаті чого загинули 20 осіб.