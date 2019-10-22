Російське судно біля берегів Норвегії подало сигнал SOS

Раніше іранський військовий корабель врізався у бетонні хвилерізи в порту в Каспійському морі, двоє членів екіпажу досі числяться зниклими без вісті.
На борту судна знаходяться 33 людини
Російське судно в районі західного узбережжя Норвегії подало сигнал SOS, на борту судна знаходяться 33 людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.
За словами рятувальної служби, у судна заглох двигун. Повідомляється, що буксири знаходяться в дорозі.
Нагадаємо, раніше в Каліфорнії, біля узбережжя острова Санта-Крус, загорівся корабель з пасажирами, загинули понад 30 людей.
Також РБК-Україна писало, що в результаті краху порома в Іраку загинули 85 людей. Як повідомлялося, у річці Тигр біля Мосула в Іраку затонув пором. Більшість жертв аварії порома - жінки і діти. Як повідомляється, судно, на якому знаходилося 170 осіб, було розраховане на перевезення 75 осіб.
Відзначимо, 11 січня на танкері у Китайському морі стався вибух. Відзначається, що заходи, вжиті китайськими пожежними суднами, не дали бажаних результатів. Тому їм довелося відійти на безпечну відстань, "щоб уникнути подальших аварій".
Раніше іранський військовий корабель врізався у бетонні хвилерізи в порту в Каспійському морі, двоє членів екіпажу досі числяться зниклими без вісті.