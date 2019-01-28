Неподалік Стамбула горить корабель, є поранені

В результаті пожежі поранення отримали 8 людей

В результате пожара на корабле судостроительного предприятия в Тузле, принадлежащему к Стамбульскому региону, пострадали 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.

Как сообщается, пожар произошел на судне под гонконгским флагом, которое находилось на судостроительном заводе в Тузле.

Согласно информации руководства региона, в результате пожара ранения получили 8 человек.

В настоящее время пожарным удалось взять огонь под контроль.

Фото: место происшествия (sabah.com.tr)

Напомним, 1 января у берегов Крыма произошли взрывы и пожар на двух танкерах Maestro и Candy, которые шли под флагом Танзании. Танкер Maestro шел в российский Темрюк, на его борту находились 14 человек - граждане Турции и Индии. На борту танкера Candy находились 17 человек - граждане Турции и Индии.

РБК-Украина писало, что при пожаре на кораблях в Черном море в районе Керченского пролива погибли 14 человек.