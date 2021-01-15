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У Білорусі планували створити табір для протестувальників. МВС заперечує

Мінськ, П'ятниця 15 січня 2021 19:08
У Білорусі планували створити табір для протестувальників. МВС заперечує
Фото: протести у Білорусі (facebook.com SputnikPolskaOfficial)
Автор: Дмитро Левицький

Ініціатива BYPOL опублікувала аудіозапис, на якому зафіксовано розмову людини, чий голос схожий на голос командувача внутрішніми військами Білорусі Миколи Карпенкова. Серед іншого людина на записі говорить про плани створити табір для протестувальників.

Про це повідомляє білоруський портал TUT.BY.

На аудіозаписі зафіксовано, як схожа за голосом на Карпенкова людина розповідає про створення бази даних учасників протестів та табору для них.

"Сказано розробити, створити табір, ну не для військовополонених, не для інтернованих навіть, а табір для "особливо гострокопитних", такий для відселення. І поставити колючий дріт по периметру. Там їх тримати, поки все не заспокоїться", - каже голос.

На публікацію цього запису вже відреагували в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі. Речниця відомства Ольга Чемоданов заявила, що опублікований BYPOL аудіозапис є фейком.

"Ми не коментували та не будемо коментувати фейки. Задачами МВС є охорона громадського порядку, забезпечення безпеки та боротьба зі злочинністю. У своїй діяльності ми керуємося законом", - сказала вона.

Скандальну публікацію прокоментувала й білоруська опозиція. Член координаційної ради опозиції Павло Латушко пообіцяв передати запис Радбезу ООН, ОБСЄ, ЄС, а також урядам Росії та США.

"Ми будемо ставити питання про визнання режиму Лукашенка терористичним. Ми ще раз звертаємося до міжнародних інститутів про важливість створення міжнародного кримінального трибуналу по Білорусі", - заявив він.

Нагадаємо, з 1 березня білорусів почнуть штрафувати за використання червоно-біло-червоного прапору, який є національним стягом Білорусі. Лукашенка називав цей прапор нацистською символікою.

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