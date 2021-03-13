Поблизу Мар'їнки унаслідок снайперського обстрілу загинув військовий

Неподалік населеного пункту Мар'їнка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників. Від кулі снайпера загинув військовослужбовець.
Зараз на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з початку 12 березня проросійські бойовики понад 10 разів порушували перемир'я на Донбасі. Українських військових обстрілювали з гранатометів та мінометів.
Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував загострення ситуації на Донбасі. Запевняє, що ситуація повністю контролюється українськими військовими.