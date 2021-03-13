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Вблизи Марьинки в результате снайперского обстрела погиб военный

Автор: Инна Собора

Неподалеку от населенного пункта Марьинка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников. От пули снайпера погиб военнослужащий.

Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала 12 марта пророссийские боевики более 10 раз нарушали перемирие на Донбассе. Украинских военных обстреливали из гранатометов и минометов.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал обострение ситуации на Донбассе. Уверяет, что ситуация полностью контролируется украинскими военными.

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