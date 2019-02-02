Поблизу арсеналу ЗСУ вночі затримали трьох невідомих

Затриманих передали правоохоронцям

Вчера, 1 февраля 2019 года, вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в лесной местности дежурная смена обнаружила и задержала троих подозрительных граждан, которые приближались к зоне охраны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Генерального штаба ВСУ.

Как отмечается, задержание проводилось совместно с оперативным подразделением военной службы правопорядка ВС Украины.

О происшествии сообщили представителям Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины в зоне их ответственности. Задержанных передали правоохранителям.

"Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов, - отмечают в Генштабе.

Напомним, ночью 9 октября 2018 года на арсенале боеприпасов в Ичне (Черниговская область) произошел пожар. На складах находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с ЧП жителей Ични и 30 близлежащих поселков эвакуировали.

После проведения расследования, военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявлял, что взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли в результате диверсии.