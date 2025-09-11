Убийце Кирка может грозить смертная казнь

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал смерть Чарли Кирка политическим убийством и не исключил присуждения смертного приговора стрелку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
"Я хочу четко заявить, что это политическое убийство", - сказал он.
Кокс также пообещал наказание для убийцы и напомнил, что в штате Юта еще не отменена смертная казнь.
"Я хочу четко дать понять тому, кто это сделал - мы найдем вас, осудим и привлечем к ответственности в самой строгой мере, предусмотренной законом. И я просто хочу напомнить, что в штате Юта все еще действует смертная казнь", - подчеркнул губернатор.
Директор ФБР Кэш Патель отметил, что в настоящий момент у следователей есть только записи с камер видеонаблюдения.
По данным департамента безопасности Юты, убийца был одет в темную одежду и стрелял, вероятно, с крыши.
Напомним, вчера, 10 сентября, на территории Университета долины Юта выстрелом был убит праворадикальный консервативный активист Чарли Кирка.
ФБР уже задержало подозреваемого в этом убийстве.
