Убийство украинки в Германии: полиция задержала двух подозреваемых и разыскала дочь погибшей

Как сообщает полиция, арестованы два человека, подозреваемых в причастности к смерти украинки в немецком городке Гокенгайм.

Речь идет о 43- и 44-летнем мужчинах. Их доставили в суд 14 марта, после чего они будут доставлены в исправительные учреждения.

Следователям также удалось найти ребенка погибшей женщины. Пятинедельную девочку доставили в больницу, где провели анализ ДНК, который подтвердил, что 27-летняя убитая украинка действительно была ее матерью.

После обследования в больнице девочку передали под опеку управления по делам молодежи.

"Мать убитой украинки - 51-летнюю Марину Стеценко - пока так и не нашли", - сообщает издание.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в четверг, 7 марта, прохожий обнаружил тело украинки, находившееся на пешеходной дорожке в Гокенгайме. Немецкая полиция долгое время разыскивала дочь и мать погибшей, пропавших без вести.