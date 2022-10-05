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Убийство полицейской в Черновцах. Злоумышленника задержали, он применил оружие

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Черновцы, Среда 05 октября 2022 14:36
Убийство полицейской в Черновцах. Злоумышленника задержали, он применил оружие Фото: в Черновцах задержан преступник, который развращал детей и убил полицейскую (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители задержали преступника, который развращал детей и застрелил сотрудницу полиции в Черновцах. При задержании он применил оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Ростислава Смирнова в Facebook.

"Теперь официально! Подонок, который развращал детей и убил полицейскую в Черновцах - задержан! Во время задержания он применил оружие", - отметил он.

Смирнов добавил, что позже правоохранительные органы раскроют больше деталей.

Напомним, в Черновцах 3 октября во время задержания мужчины, обвиняемого в развращении детей, погибла сотрудница полиции.

Злоумышленник открыл огонь возле школы, застрелил полицейскую и ранил еще одного правоохранителя. После этого он скрылся.

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