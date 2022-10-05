Вбивство поліцейської у Чернівцях. Зловмисника затримали, він застосував зброю

Правоохоронці затримали злочинця, який розбещував дітей та застрелив співробітницю поліції у Чернівцях. При затриманні він застосував зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Ростислава Смірнова в Facebook.

"Тепер офіційно! Покидька, який розбещував дітей і вбив поліцейську в Чернівцях - затримано! Під час затримання, він застосував зброю", - зазначив він.

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У поліції повідомили, що затриманий чоловік помер. Під час затримання він відкрив вогонь, тому поліцейські застосували зброю у відповідь.

Зазначається, що 53-річний уродженець Криму був зареєстрований у Житомирській області.

Нагадаємо, у Чернівцях 3 жовтня під час затримання чоловіка, якого звинувачують у розбещені дітей, загинула співробітниця поліції.

Зловмисник відкрив вогонь біля школи, застрелив поліцейську та поранив ще одного правоохоронця. Після цього він втік.

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