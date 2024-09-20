Убийство на АЗС в Киеве: подозреваемому избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве мужчины на АЗС в Киеве 18 сентября. Он останется под стражей до 16 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую горпрокуратуру .

Подозреваемый никаких показаний не дает, мотивы своих поступков не объясняет.

"По ходатайству прокуроров Святошинской окружной прокуратуры г. Киева 41-летнему киевлянину, подозреваемому в умышленном убийстве пенсионера на автозаправочной станции, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.

Убийство на АЗС в Киеве

Утром 18 сентября утром на Окружной дороге на АЗС в Киеве застрелили мужчину. Как позже выяснилось, подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль марки Honda Accord.

После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в голову владельца машины, после чего забрал ключи от автомобиля, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления.

Позже стрелка задержали. Подозреваемому в убийстве на АЗС в Киеве объявили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о подозрении в умышленном убийстве по корыстным мотивам, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов. Ему грозит пожизненное заключение.

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