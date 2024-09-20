Вбивство на АЗС у Києві: підозрюваному обрали запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві чоловіка на АЗС в Києві 18 вересня. Він залишиться під вартою до 16 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськпрокуратуру.
"За клопотанням прокурорів Святошинської окружної прокуратури м.Києва 41-річному киянину, підозрюваному в умисному вбивстві пенсіонера на автозаправній станції, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваний жодних показань не дає, мотивів своїх вчинків не пояснює.
Вбивство на АЗС в Києві
Вранці 18 вересня вранці на Кільцевій дорозі на АЗС в Києві застрелили чоловіка. Як пізніше з'ясувалось, підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки Honda Accord.
Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину.
Згодом стрілка затримали. Підозрюваному у вбивстві на АЗС в Києві оголосили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Мова про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
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