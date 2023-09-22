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Убийство активиста в Канаде: Трюдо отказался обнародовать доказательства причастности Индии

Канада, Пятница 22 сентября 2023 01:58
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Убийство активиста в Канаде: Трюдо отказался обнародовать доказательства причастности Индии Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На фоне обвинений со стороны Оттавы относительно причастности индийского правительства к убийству лидера сыхков в Канаде, премьер-министр Джастин Трюдо призвал Нью-Дели сотрудничать в расследовании. Но заявил, что Оттава не обнародует свои доказательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джастин Трюдо заявлял, что у Оттавы есть достоверные обвинения в связи агентов индийского правительства с убийством сихского активиста на территории Канады. Он отметил, что канадские спецслужбы проводят расследование и призвал Индию присоединиться.

"Мы призываем правительство Индии сотрудничать с нами, чтобы наладить процессы, чтобы выявить и раскрыть правду об этом", – заявил глава канадского правительства.

Он добавил, что Оттава не будет обнародовать свои доказательства о причастности правительства Индии.

Убийство сикхского активиста

Хардип Сингх Ниджара был убит 18 июня возле сикхского культурного центра в канадской провинции Британская Колумбия, в городе Суррей. Он выступал за независимость Халистана (проект создания национального сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб). Мужчина был гражданином Канады.

После обвинений Оттавы относительно причастности правительства Индии к этому убийству, глава индийской разведки был выслан из страны. Нью-Дели в ответ приостановила выдачу новых виз для канадцев и попросила Канаду сократить свое дипломатическое присутствие в стране.

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Канада Индия Джастин Трюдо
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