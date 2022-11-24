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Убил 6 человек и застрелился. В США мужчина устроил стрельбу в супермаркете

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Четверг 24 ноября 2022 03:27
Убил 6 человек и застрелился. В США мужчина устроил стрельбу в супермаркете Фото: В США мужчина устроил стрельбу в супермаркете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В американском штате Вирджиния менеджер магазина Walmart Inc открыл стрельбу по сотрудникам. Он убил 6 человек, а затем застрелился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Среди погибших - 16-летний парень. По меньшей мере, четверо человек были ранены. Всего в магазине находились около 50 людей.

Пока обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются. Удалось выяснить имя преступника - это 31-летний Андре Бинг.

Коллеги мужчины рассказали, что в прошлом он демонстрировал странное, а иногда и угрожающее поведение. Бинг также делал параноидальные комментарии, выражая беспокойство, что правительство следит за ним.

Напомним, в Чикаго произошла стрельба, во время которой погиб офицер полиции, еще один правоохранитель был ранен.

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