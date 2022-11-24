ua ru
Чт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вбив 6 людей і застрелився. У США чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті

Новость на русском →
Четвер 24 листопада 2022 03:27
Вбив 6 людей і застрелився. У США чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Фото: У США чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

В американському штаті Вірджинія менеджер магазину Walmart Inc відкрив стрілянину по співробітниках. Він вбив 6 людей, а тоді застрелився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Серед загиблих - 16-річний хлопець. Щонайменше четверо осіб були поранені. Загалом у магазині перебувало близько 50 людей.

Наразі обставини надзвичайної події встановлюються. Вдалося з'ясувати ім'я злочинця - це 31-річний Андре Бінг.

Колеги чоловіка розповіли, що у минулому він демонстрував дивну, а іноді й загрозливу поведінку. Бінг також робив параноїдальні коментарі, висловлюючи занепокоєння, що уряд стежить за ним.

Нагадаємо, у Чикаго сталася стрілянина, під час якої загинула офіцер поліції, ще одного правоохоронця було поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
DAILY
Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"
Юлія Акимова, Віталій Носач Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"