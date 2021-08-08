У Чикаго сталася стрілянина. Загинула офіцер поліції

У Чикаго сталася стрілянина. Офіцер поліції загинула, ще один поліцейський отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Chicago Tribune .

Інцидент стався близько 21:30 суботи неподалік від 63-ї вулиці. Обидва поліцейських були доставлені в лікарню з важкими пораненнями.

Пізніше представник пожежної служби Чикаго Ларрі Ленгфорд уточнив, що одна з постраждалих померла.

Підозрюваний також був поранений і доставлений в лікарню. Представник поліції уточнив, що дві людини перебувають під вартою.