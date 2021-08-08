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У Чикаго сталася стрілянина. Загинула офіцер поліції

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Чикаго, Неділя 08 серпня 2021 11:30
У Чикаго сталася стрілянина. Загинула офіцер поліції Фото: у Чикаго сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Чикаго сталася стрілянина. Офіцер поліції загинула, ще один поліцейський отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Chicago Tribune.

Інцидент стався близько 21:30 суботи неподалік від 63-ї вулиці. Обидва поліцейських були доставлені в лікарню з важкими пораненнями.

Пізніше представник пожежної служби Чикаго Ларрі Ленгфорд уточнив, що одна з постраждалих померла.

Підозрюваний також був поранений і доставлений в лікарню. Представник поліції уточнив, що дві людини перебувають під вартою.

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