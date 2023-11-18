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Убили около 500 россиян и одного взяли в плен. Потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Фото: названы потери РФ на Таврическом направлении за сутки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки большую часть оккупантов убито на Таврическом направлении. Также один из российских военных сдался в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

По его словам, на таврическом направлении враг нанес 8 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 974 артобстрела.

"Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Общие потери врага составили 456 человек. Один оккупант сдался в плен", - рассказал он.

Кроме того, Тарнавский отметил, что уничтожены 19 единиц военной техники.

"В частности, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистемы, 12 БпЛА, 1 единица спецтехники. Еще 16 единиц военной техники врага повреждены", - добавил генерал.

В то же время Тарнавский подчеркнул, что ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении продолжается.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне против Украины на утро 18 ноября уже превысили 317 тысяч оккупантов. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 620 захватчиков. При этом, у России на вооружении еще по меньшей мере 25 рабочих боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Эти вертолеты до сих пор представляют угрозу украинской армии.

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