Важливо! ЗСУ просить не поширювати інформацію онлайн про ворожі обстріли
У Генеральному штабі ЗСУ закликають не поширювати інформацію в мережах в онлайні про обстріли, які ведуть російські окупанти, позаяк даними можуть скористатися ворожі коректувальники вогню для подальших ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Генштабу ЗСУ.
Так, слід мінімізувати можливість військ РФ своїми ударами по мирних містах заподіяти ще більші руйнування і з більшою кількістю жертв.
"Про найважливіше. Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога!" - йдеться в повідомленні.
У ЗСУ просять бути обачливими при поширенні інформації про обстріли в режимі реального часу.
Нагадаємо, раніше ми публікували інструкцію, як підтримати і допомогти ЗСУ прямо зараз.
Додамо, перед цим у теробороні розповіли, як перекривати дорогу ворожим колонам.
Також У Міноборони назвали найвразливіші місця російської військової техніки.
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