Важливо! ЗСУ просить не поширювати інформацію онлайн про ворожі обстріли

У Генеральному штабі ЗСУ закликають не поширювати інформацію в мережах в онлайні про обстріли, які ведуть російські окупанти, позаяк даними можуть скористатися ворожі коректувальники вогню для подальших ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Генштабу ЗСУ .

Так, слід мінімізувати можливість військ РФ своїми ударами по мирних містах заподіяти ще більші руйнування і з більшою кількістю жертв.

"Про найважливіше. Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога!" - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ просять бути обачливими при поширенні інформації про обстріли в режимі реального часу.