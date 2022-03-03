ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Важливо! ЗСУ просить не поширювати інформацію онлайн про ворожі обстріли

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 08:33
Важливо! ЗСУ просить не поширювати інформацію онлайн про ворожі обстріли Фото: наслідки ворожого обстрілу Національного університету ім. Каразіна у Харкові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ закликають не поширювати інформацію в мережах в онлайні про обстріли, які ведуть російські окупанти, позаяк даними можуть скористатися ворожі коректувальники вогню для подальших ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Генштабу ЗСУ.

Так, слід мінімізувати можливість військ РФ своїми ударами по мирних містах заподіяти ще більші руйнування і з більшою кількістю жертв.

"Про найважливіше. Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога!" - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ просять бути обачливими при поширенні інформації про обстріли в режимі реального часу.

Нагадаємо, раніше ми публікували інструкцію, як підтримати і допомогти ЗСУ прямо зараз.

Додамо, перед цим у теробороні розповіли, як перекривати дорогу ворожим колонам.

Також У Міноборони назвали найвразливіші місця російської військової техніки.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Долучайтеся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі