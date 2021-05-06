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"Важливо, що перший візит у цю частину Європи саме до України": Кулеба зустрівся з Блінкеном

Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС України Дмитро Кулеба провели зустріч в Києві. Говорили про взаємодію України і США я союзників у Центральній Європі і Чорному морі.

Про це повідомив Кулеба в Twitter.

Глава МЗС відзначив важливість того, що Блінкен приїхав з візитом саме в Україну, а не в іншу країну східної частини Європи.

"Важливо, що мій колега та друг Ентоні Блінкен здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі - це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору", - написав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні візитом в Києві знаходиться держсекретар США Ентоні Блінкен. Раніше РБК-Україна публікувало детальну програму візиту.

Як сообщалос раніше, МЗС України розглядає візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва як "сигнал надзвичайно потужної підтримки" з боку США у протидії агресії РФ.

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