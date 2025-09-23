RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Важно накануне зимы укрепить ПВО: Зеленский провел разговор со Стармером

Фото: Владимир Зеленский и Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он отметил необходимость усиления ПВО, особенно накануне зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента в соцсети Х.

"Сконтактировал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Очень ценю твою поддержку, Кир. Важно укрепить нашу ПВО, и особенно - перед зимой. Работаем для этого фактически ежедневно", - заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что способность Украины защищать небо - это наша способность направлять войну курсом к ее завершению.

"Россияне могут воевать только уничтожая жизнь. Соответственно, защита жизни - это приближение мира", - пояснил глава государства.

В НАТО узнали о потребностях Украины в ПВО

Напомним, в понедельник, 22 сентября, президент Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они поговорили накануне встреч на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Очень подробный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне многих встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее, прежде всего о необходимости реальной защиты от российских ударов", - написал глава государства.

Как сообщил президент, украинская сторона передала партнерам актуальную информацию о потребностях в систем и ракетах ПВО, которые могут существенно повлиять на ход событий и ограничить возможности РФ продолжать войну.

Кроме того, Зеленский обсудил с Рютте реализацию программы PURL, особенно в вопросе противовоздушной обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКир СтармерВойна в Украине