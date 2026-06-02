"Важно было не сломаться": подполковник ГУР пробежал 10 км в Чикаго после замены сустава
Украинские военнослужащие и ветераны Сил Обороны приняли участие в масштабном мемориальном забеге "Солджер Филд 10" (Soldier Field 10), который ежегодно проходит в Чикаго (США). Среди участников был подполковник Главного управления разведки МОУ Андрей Савенко.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Факты ICTV.
Главное:
- Масштаб события: Забег в Чикаго собрал 8 тысяч участников; он посвящен Дню Памяти, во время которого чествуют погибших американских военных.
- Результаты Украины: Военнослужащие ГУР продемонстрировали высокие результаты, заняв 2-е и 8-е места в забеге.
- Сила духа: Подполковник ГУР Андрей Савенко преодолел дистанцию в 10 километров после тяжелого ранения и эндопротезирования тазобедренного сустава.
Мемориальный забег "Солджер Филд 10"
В Чикаго состоялся один из самых известных мемориальных забегов США - "Солджер Филд 10". В этом году к масштабному мероприятию присоединились 8 тысяч участников, которые преодолевали две дистанции на выбор: 10 километров и 10 миль. Таким образом в Штатах традиционно чтят память американских военных по случаю Дня Памяти.
Уже традиционно участие в событии приняли украинские военнослужащие и ветераны из разных подразделений Сил Обороны Украины. Своим опытом подготовки и участием в забеге после сложнейшего ранения поделился подполковник Главного управления разведки Минобороны Андрей Савенко.
"Я впервые участвую в забеге "Солджер Филд 10". Для меня это было не просто спортивное мероприятие, а возможность проверить себя, свои силы и выносливость после того, что пришлось пройти", - рассказал Савенко.
Подполковник ГУР Андрей Савенко (скриншот)
Путь от тяжелого ранения до чемпионства
Андрей Савенко - профессиональный спортсмен в прошлом, чемпион мира по рукопашному бою и боевому джиу-джитсу. На защиту Украины он стал еще в 2014 году, начав путь в Десантно-штурмовых войсках. Потом в составе спецназа ГУР выполнял многочисленные задачи на линии фронта и во вражеском тылу.
После тяжелого ранения и операции по эндопротезированию тазобедренного сустава офицер практически заново учился ходить. По его словам, именно спорт стал главным инструментом восстановления - уже прошлой осенью Савенко снова стал чемпионом мира в категории до 80 килограммов.
"Я решил принять участие в забеге, потому что спорт всегда играл ключевую роль в моей жизни. В прошлом я профессионально занимался спортом. Я являюсь чемпионом мира по рукопашному бою. После ранения было важно не сломаться, а продолжать движение дальше", - добавляет подполковник ГУР.
Подготовка вопреки призывам врачей
Чтобы выйти на старт в США, Андрею пришлось пройти специальную и изнурительную подготовку, хотя медики советовали ему вообще забыть о больших дистанциях.
"Подготовка была не простой, она требовала постоянных нагрузок, дисциплины. Постепенно повышая силовые нагрузки, работая с врачами, реабилитологами, тренерами, шаг за шагом мы шли к этой цели", - делится военный.
Вместе с побратимами Савенко успешно преодолел дистанцию в 10 километров. Он признается, что забег дался невероятно трудно из-за физических ограничений.
"Для меня было главное, пройти дистанцию, не останавливаться, пересечь финиш, несмотря на трудности. Эти 10 км мне дались очень трудно. Крайние 2 км каждые 100 м я спрашивал, сколько осталось", - говорит разведчик.
Андрею Савенко после тяжелого ранения заменили тазобедренный сустав (коллаж РБК-Украина)
Поддержка в США и высокие результаты ГУР
По словам подполковника, преодолевать тяжелые километры помогала чрезвычайная атмосфера и солидарность американцев на всем маршруте забега.
"Чувствовалось, что американцы патриотически настроены и невероятно хорошо относились к украинцам. В течение всего забега поддерживали, что заряжало. Но особенно поразила поддержка украинцев. Благодарен за это диаспоре", - отметил Андрей Савенко.
В итоге забега украинские разведчики продемонстрировали высокий уровень подготовки: военнослужащие ГУР заняли 2-е и 8-е места в общем зачете.
