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Важен для вступления в ЕС. Зеленский подписал закон про отбор судей Конституционного суда

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Киев, Четверг 17 августа 2023 23:26
Важен для вступления в ЕС. Зеленский подписал закон про отбор судей Конституционного суда Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который регламентирует отбор судей Конституционного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров – уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добропорядочный отбор судей Конституционного Суда", - отметил Зеленский.

По его словам, с принятием этого закона наше государство стало еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, еще в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной был поставлен ряд условий для членства.

Официальные представители Украины уже несколько раз отмечали, что рассчитывают на начало переговоров по вступлению в Евросоюз в этом году. Для этого наша страна должна провести несколько реформ.

Недавно сообщалось, что Еврокомиссия начала подготовку доклада о расширении ЕС, в котором, вероятно, будет содержаться рекомендация о начале переговоров по вступлению с Украиной.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, определенных при получении статуса кандидата. Это может дать старт переговорам по вступлению в ЕС.

Подробнее о европейской интеграции Украины читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Евросоюз Конституционный суд Украины Вступление в ЕС
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