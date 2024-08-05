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Важный игрок. Почему Украина хочет участия Китая во втором саммите мира

Фото: Си Цзиньпин, лидер КНР (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что Китай будет представлен на втором саммите мира. КНР является одной из ключевых стран, которая имеет влияние на Россию.

Более детально о том, почему участие Пекина важно для Киева, - в материале РБК-Украина.

Содержание:

Китая не было на первом саммите

Отметим, Украина уже провела первый саммит мира. Он состоялся 15-16 июня в Швейцарии. Там было представлено 92 страны и международных организации, но Китая среди них так и не оказалось. 

Киев при подготовке к первому саммиту вел активную работу для того, чтобы привлечь к участию Пекин. В частности, приглашение лидеру Китая Си Цзиньпину направил президент Украины Владимир Зеленский. 

Но за несколько недель до мероприятия стало известно, что Пекин решил проигнорировать приглашение. Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин объяснила это тем, что на саммите не будет России. При этом Китай хотел обсуждения на саммите всех "мирных планов", а не только украинской формулы мира. 

Представитель МИД Китая отмечала, что, по мнению ее страны, такие требования якобы являются справедливыми. 

Таким образом Китай не участвовал в саммите мира даже в качестве "наблюдателя", как это сделали Бразилия и Святой Престол. 

После такого решения Китая президент Украины Владимир Зеленский отверг альтернативное "мирное предложение" Китая. Также он отмечал, что при поддержке Пекина Москвы война в Украине продлится дольше. 

Украина не сдается

Несмотря на то, что на первом саммите добиться участия Китая не удалось, Киев продолжил работу с Пекином. В частности, недавно первый свой визит с начала полномасштабной войны в КНР совершил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его в страну пригласил китайский коллега Ван И. 

Там глава украинского МИД, в частности, заверял китайского министра, что Украина уже готова к доброчестным переговорам с Россией. Но пока такой готовности у страны-агрессора нет. 

Также он рассказал Ван И об итогах первого саммита и объяснил ему логику украинской формулы мира, на которой должен основываться справедливый мир между Украиной и Россией. 

После такого визита руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивал, что Украине очень важно, чтобы Китай участвовал во втором саммите мира. 

По его словам, Китай - это "большой игрок, который действительно способен влиять на Россию". 

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что не хочет видеть Китай в роли посредника между Украиной и Россией.

"Я хотел бы, чтобы они давили на Россию относительно окончания войны. Так же как давят Соединенные Штаты. Так же, как давит ЕС. И чем сильнее государство, тем сильнее надо давить на Россию. Не наоборот", - уточнял он. 

Президент высказывал уверенность в том, что Китай может заставить Россию прекратить войну в Украине, если он этого захочет. 

Напомним, ранее стало известно, что Украина планирует пригласить участвовать во втором саммите мира Россию. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

При подготовкие материала использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, Министерства иностранных дел Украины, представителя МИД КНР Мао Нин.

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