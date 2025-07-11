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Важные изменения от "Укрпочты": как сэкономить на коммуналке и получить наличные в селе

"Укрпочта" предлагает жителям сел экономить на некоторых финансовых услугах (фото: facebook.com/ukrposhta)
Автор: Ирина Костенко

Единый национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта" - ввел ряд важных изменений для жителей сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского в Facebook.

Что именно изменила "Укрпочта" и для кого

Согласно информации гендиректора акционерного общества, сейчас "Укрпочта":

  • продолжает качественно и быстро доставлять посылки;
  • не забывает о финансовых услугах (чтобы подготовить своих будущих клиентов к "Укрпочта Банк").

"Чтобы готовиться было приятнее, особенно тем, кто живет в селах, где нет банковских учреждений и банкоматов (а это 96% сел страны), "Укрпочта" снижает комиссию за прием коммунальных платежей на 25%", - рассказал Смилянский.

Кроме того, "чтобы было еще приятнее", те из граждан, которые платят с "Укрпочтой" два и более коммунальных платежей, смогут:

  • бесплатно снять наличные у себя в селе;
  • сэкономить время и деньги на маршрутку до банкомата в райцентре.

Смилянский уточнил, что "акция уже действует".

"Поэтому клиенты могут воспользоваться ею при оплате коммунальных платежей в июле", - подытожил он.

Публикация Смилянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)

Напомним, ранее Смилянский рассказывал, что на 2025 год "Укрпочта" запланировала немало изменений и нововведений.

Среди основных из них он упомянул: запуск нового удобного мобильного приложения, установку почтоматов в нескольких городах Украины, введение "доставки на следующий день", запуск работы "курьеров на электробайках" и т.д.

Позже стало известно, что "Укрпочта" стала партнером популярного среди украинцев китайского маркетплейса.

Кроме того, в "Укрпочте" разрешили использовать "Национальный кэшбек".

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