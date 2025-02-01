Важны для оборонки. За январь на территории РФ атакованы более 25 объектов, - ЦПД

"За январь на территории РФ были атакованы более 25 стратегических объектов, включая нефтебазы, НПЗ, заводы, которые важны для оборонки", - сообщил он.

Отметим, ранее стало известно, что после ударов приостановил работу нефтеперерабатывающий завод "СИБУР-Кстово" под Нижним Новгородом. На нем временно не производится отгрузка продукции, а все основные установки переведены в резервный режим.

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, ударами по нефтяным объектам противника Силы обороны Украины приближают коллапс в нефтегазовой отрасли. Он также полагает, что после ударов по Рязанскому, Волгоградскому НПЗ и заводу под Нижним Новгородом в России может возникнуть дефицит с авиационным керосином.

Удары Украины по российским НПЗ

Согласно подсчетам BBC, только за 2024 год украинские войска не менее 81 раза атаковали российские НПЗ и топливные базы. Осенью количество атак снизилось, но ближе к концу года снова участились и в январе 2025 года стали регулярными.

С военной точки зрения поражение российских нефтяных объектов необходимо, чтобы подорвать возможности России вести агрессивную войну против Украины. Эти стратегические предприятия играют ключевую роль в обеспечении российской армии топливом.

Подробнее читайте в материале "Кровь войны". Чем важны атаки Украины по российским НПЗ и есть ли от этого эффект".