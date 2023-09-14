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Важная веха: британская разведка оценила еще один шаг Украины к энергонезависимости

Украина, Четверг 14 сентября 2023 09:10
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Важная веха: британская разведка оценила еще один шаг Украины к энергонезависимости Фото: Украина переходит на ядерное топливо западного производства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина переходит на ядерное топливо западного производства. Это еще один шаг к энергетической независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 10 сентября 2023 года "Энергоатом", оператор украинских АЭС, объявил, что успешно загрузил реактор на своей Ровенской атомной электростанции (АЭС) ядерным топливом западного производства.

По данным британской разведки, на всех украинских АЭС установлены реакторы советского типа, и до февраля 2022 года страна зависела от российского ядерного топлива. После полномасштабного вторжения России Украина ускорила планы по диверсификации своих поставок.

"Поскольку атомная энергетика обеспечивает примерно половину украинской электроэнергии, успех "Энергоатома" в закупке и загрузке западного топлива является важной вехой в долгосрочном отделении Украины от России, влияние которой на энергоснабжение Украины значительно уменьшилось", - отмечают в Минобороны Британии.

Ровенская АЭС

Напомним, на реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС загрузили первую партию ядерного топлива, произведенную компанией Westinghouse Electric Sweden AB с участием специалистов украинского НАЭК "Энергоатом". Раньше реакторы этого типа работали только на ядерном топливе российского производства.

С 2024 года ядерным топливом компании Westinghouse должны быть обеспечены все ядерные реакторы в Украине.

Отметим, в конце февраля 2022 года Украина отключилась от российской системы и присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E).

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АЭС Энергоатом
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