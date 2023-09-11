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Украина усиливает свою энергонезависимость, заменяя российское ядерное топливо, - Галущенко

Понедельник 11 сентября 2023 14:27
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Украина усиливает свою энергонезависимость, заменяя российское ядерное топливо, - Галущенко Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина продолжает курс на укрепление энергетической независимости и показывает миру пример того, как можно устранить государство-террориста – Россию с рынков ядерных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

Он сообщил, что в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС загрузили первую партию ядерного топлива, произведенную компанией Westinghouse Electric Sweden AB с участием специалистов украинского НАЭК "Энергоатом". Раньше реакторы этого типа работали только на ядерном топливе российского производства.

"Величие этого дня - это конец монополии россиян на этом сегменте рынка ядерного топлива. И я очень надеюсь, что этот день откроет путь к быстрым санкциям против россиян в атомной энергетике", - сказал он.

Галущенко добавил, что контракт на поставку соответствующих топливных сборок ВВЭР-440 был заключен еще в сентябре 2020 года в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Итак, Украина еще до начала полномасштабного вторжения взяла четкий курс на лишение зависимости от России в ядерной отрасли.

"И то, что нам удалось сделать это настолько быстро, - большой успех и значительная основа для нашего дальнейшего сотрудничества с только расширяющейся компанией Westinghouse. Это большой день для украинской энергетики, для нашего сотрудничества с США и Швецией, где расположен соответствующий завод", - подчеркнул министр.

Напомним, с 2024 года ядерным топливом компании Westinghouse должны быть обеспечены все ядерные реакторы в Украине.

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