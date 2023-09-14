Важлива віха: британська розвідка оцінила ще один крок України до енергонезалежності

Україна переходить на ядерне паливо західного виробництва Це ще один крок до енергетичної незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, 10 вересня 2023 року "Енергоатом", оператор українських АЕС, оголосив, що успішно завантажив реактор на своїй Рівненській атомній електростанції (АЕС) ядерним паливом західного виробництва.

За даними британської розвідки, на всіх українських АЕС встановлено реактори радянського типу і до лютого 2022 року країна залежала від російського ядерного палива. Після повномасштабного вторгнення Росії Україна прискорила плани диверсифікації своїх поставок.

"Оскільки атомна енергетика забезпечує приблизно половину української електроенергії, успіх "Енергоатому" у закупівлі та завантаженні західного палива є важливою віхою у довгостроковому відділенні України від Росії, вплив якої на енергопостачання України значно зменшився", - зазначають у Міноборони Британії.

Рівненська АЕС

Нагадаємо, на реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію ядерного палива, вироблену компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участю фахівців українського НАЕК "Енергоатом". Раніше реактори цього типу працювали лише на ядерному паливі російського виробництва.

З 2024 року ядерним паливом компанії Westinghouse мають бути забезпечені усі ядерні реактори в Україні.

Зазначимо, наприкінці лютого 2022 року Україна відключилася від російської системи та приєдналася до європейської енергосистеми (ENTSO-E).