"Трудно прожить более 3 дней без воды": Шмыгаль раскрыл новый план Путина на зиму

Министр объяснил, почему именно вода может стать новой уязвимой точкой страны.

"Цель России сейчас - уничтожить наше водоснабжение. Прошлой зимой они атаковали электроэнергию и отопление, но во время отключений электроэнергии можно было выжить, если бы у вас был газ и вода", - сказал Шмыгаль.

"Трудно прожить больше трех дней без воды и канализации", - добавляет министр.

Война энергосистем: кто кого

Министр говорит, что Украина и Россия фактически ведут параллельную войну - за уничтожение энергетики друг друга. Именно этот результат, по его словам, окажет влияние на будущие мирные переговоры.

"Путин хочет завершить нашу энергетическую систему и сорвать нашу экономику и производство оружия", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что глава Кремля рассчитывает на усталость общества зимой.

"Он также надеется, что зимой наше общество сломается от истощения и будет давить на руководство, чтобы оно подписало капитуляцию".

Фото: Денис Шмыгаль о новой тактике Путина зимой (инфографика РБК-Украина)

Удары по нефтезаводам дают результат

В ответ Украина уже долгое время бьет по нефтеперерабатывающим заводам России. По словам Шмыгаля, эти удары вывели из строя около 40% первичных мощностей переработки нефти в России, из-за чего по всей стране растет дефицит горючего.

"Это как 12-й раунд, и каждый боксер надеется, что его соперник упадет первым", - сказал Шмыгаль.

Чего ждет Украина этой осенью

Киев рассчитывает, что удары по нефтезаводам вместе с санкциями союзников заставят Путина остановить войну уже этой осенью. Если этого не произойдет, украинцев ждет еще одна зима массированных атак на энергетику - по сценарию в прошлом году.

Президент Владимир Зеленский заявил, что санкционное давление и удары по инфраструктуре РФ остаются приоритетом и должны "оставить Россию без другой альтернативы, кроме мира".

В то же время он предупредил, что Кремль не хочет завершать войну.

"Но мы ясно понимаем, с кем имеем дело, и что Путин надеется затянуть эту войну еще больше", - сказал Зеленский.

Чтобы пережить зиму, Украине нужны ракеты-перехватчики PAC-3 для систем ПВО Patriot - именно они сбивают российские баллистические ракеты.

Как Украина готовится к новой зиме

Кроме обороны страна усиливает устойчивость собственной инфраструктуры. В частности, строятся защитные укрытия для хранилищ электроэнергии, воды и газа.

Также в Украине распространяют модульные котлы и генераторы - они меньше и рассредоточены, поэтому России сложнее вывести их из строя одним ударом.

"Украина приобрела способность очень быстро адаптироваться к кризисам, к вызовам", - сказал Шмыгаль.

Насколько пострадала энергосистема

Министр привел цифры, показывающие масштаб потерь за годы войны:

к 2014 году Украина производила 54,5 гигаватта электроэнергии;

после полномасштабного вторжения мощность упала до 32 гигаваттов;

в этом году, после зимних атак, осталось всего около 12 гигаваттов;

дефицит составляет 6 гигаватт, из-за чего по стране действуют графики отключений.

"Россияне уничтожили или повредили более 80 процентов украинских электростанций", - добавил министр.

Готов ли Путин к миру

Шмыгаль говорит, что хотел бы, чтобы глава Кремля осознал: выиграть войну не получится, и согласился на мирное соглашение уже этой осенью. Однако пока диктатор не подает никаких сигналов об отказе от своих требований к Украине – а это означает вероятность еще одной зимы в войне.

"Он прольет кровь, но он затянет нас в зиму", - сказал Шмыгаль.

"Это пессимистический сценарий, но мой оптимизм состоит в том, что мы переживем эту зиму; мы к ней готовы", - добавил он.