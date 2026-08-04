"Трудно прожить более 3 дней без воды": Шмыгаль раскрыл новый план Путина на зиму

Глава Кремля Владимир Путин готовит новый этап давления на Украину. Теперь основной целью атак может стать не электроэнергия, а водоснабжение и канализация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра энергетики Дениса Шмыгаля изданию Politico.
Министр объяснил, почему именно вода может стать новой уязвимой точкой страны.
"Цель России сейчас - уничтожить наше водоснабжение. Прошлой зимой они атаковали электроэнергию и отопление, но во время отключений электроэнергии можно было выжить, если бы у вас был газ и вода", - сказал Шмыгаль.
"Трудно прожить больше трех дней без воды и канализации", - добавляет министр.
Министр говорит, что Украина и Россия фактически ведут параллельную войну - за уничтожение энергетики друг друга. Именно этот результат, по его словам, окажет влияние на будущие мирные переговоры.
"Путин хочет завершить нашу энергетическую систему и сорвать нашу экономику и производство оружия", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что глава Кремля рассчитывает на усталость общества зимой.
"Он также надеется, что зимой наше общество сломается от истощения и будет давить на руководство, чтобы оно подписало капитуляцию".
В ответ Украина уже долгое время бьет по нефтеперерабатывающим заводам России. По словам Шмыгаля, эти удары вывели из строя около 40% первичных мощностей переработки нефти в России, из-за чего по всей стране растет дефицит горючего.
"Это как 12-й раунд, и каждый боксер надеется, что его соперник упадет первым", - сказал Шмыгаль.
Киев рассчитывает, что удары по нефтезаводам вместе с санкциями союзников заставят Путина остановить войну уже этой осенью. Если этого не произойдет, украинцев ждет еще одна зима массированных атак на энергетику - по сценарию в прошлом году.
Президент Владимир Зеленский заявил, что санкционное давление и удары по инфраструктуре РФ остаются приоритетом и должны "оставить Россию без другой альтернативы, кроме мира".
В то же время он предупредил, что Кремль не хочет завершать войну.
"Но мы ясно понимаем, с кем имеем дело, и что Путин надеется затянуть эту войну еще больше", - сказал Зеленский.
Чтобы пережить зиму, Украине нужны ракеты-перехватчики PAC-3 для систем ПВО Patriot - именно они сбивают российские баллистические ракеты.
Кроме обороны страна усиливает устойчивость собственной инфраструктуры. В частности, строятся защитные укрытия для хранилищ электроэнергии, воды и газа.
Также в Украине распространяют модульные котлы и генераторы - они меньше и рассредоточены, поэтому России сложнее вывести их из строя одним ударом.
"Украина приобрела способность очень быстро адаптироваться к кризисам, к вызовам", - сказал Шмыгаль.
Министр привел цифры, показывающие масштаб потерь за годы войны:
"Россияне уничтожили или повредили более 80 процентов украинских электростанций", - добавил министр.
Шмыгаль говорит, что хотел бы, чтобы глава Кремля осознал: выиграть войну не получится, и согласился на мирное соглашение уже этой осенью. Однако пока диктатор не подает никаких сигналов об отказе от своих требований к Украине – а это означает вероятность еще одной зимы в войне.
"Он прольет кровь, но он затянет нас в зиму", - сказал Шмыгаль.
"Это пессимистический сценарий, но мой оптимизм состоит в том, что мы переживем эту зиму; мы к ней готовы", - добавил он.
Тема ракетных ударов и давления России на переговорный процесс поднималась по-прежнему.
Как сообщало РБК-Украина, Россия системно наращивает баллистический террор против Украины, превращая ракетные удары в инструмент давления накануне возможных переговоров.
Между тем вопрос поставки систем Patriot тоже не новый.
Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский призвал партнеров передать Украине системы Patriot и ракеты к ним, чтобы усилить защиту неба перед новым сезоном атак.