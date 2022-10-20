ua ru
Чт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Придется импортировать? В "Нафтогазе" рассказали о готовности к зиме

Новина українською →
Киев, Четверг 20 октября 2022 19:28
Придется импортировать? В "Нафтогазе" рассказали о готовности к зиме Фото: глава Нафтогаза Юрий Витренко уверяет, что газа на зиму хватит (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В подземных хранилищах газа Украины накоплено более 14 млрд куб. м голубого топлива, поэтому зима Украине не страшна. Однако из-за обстрелов может потребоваться дополнительный импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко в рамках прошедшего сегодня Energy Freedom.

"Подземки на 100% готовы к отопительному сезону. Мы уже накопили там более 14,2 млрд куб. м газа", - отметил Витренко. При этом он подчеркнул, что при обычных условиях и текущих объемах добычи такого объема накопленного газа хватило бы для стабильного прохождения так называемой "умеренной зимы".

Однако, учитывая проблемы в электроэнергетике, вызванные ракетными и дроновыми атаками российского агрессора на объекты критической инфраструктуры (повреждено от 30 до 40% энергоинфраструктуры), скорее всего, потребуется импорт дополнительных объемов.

"Есть сейчас проблемы в электроэнергетике и следует ожидать, что они будут и зимой, поэтому понимаем, что нужны дополнительные объемы для энергетиков, и их, скорее всего, необходимо будет импортировать", - пояснил глава "Нафтогаза".

Напомним, что глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в конце лета заявил, что газа в подземных хранилищах Украины в объеме 14,4 млрд кубометров будет достаточно для зимы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины ПХГ
NEWS
В Генштабе заявляют о риске повторного наступления с Беларуси, но цель не Киев
В Генштабе заявляют о риске повторного наступления с Беларуси, но цель не Киев
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет