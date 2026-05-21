Ваучер для ВПЛ: какие профессии выбирают переселенцы и почему программа охватывает менее 1%

В течение 2025 года государственными ваучерами на обучение воспользовались 5 430 ВПЛ. документ позволяет бесплатно получить новую профессию стоимостью до 33 280 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Государственного центра занятости.
Среди наиболее востребованных направлений - медсестринство, повар, социальный работник, водитель автотранспортных средств, психология, медицина, продавец продовольственных товаров, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и дошкольное образование.
Выбор отражает реальность рынка труда. Переселенцы из промышленных регионов Востока переезжают преимущественно в аграрные области Центра и Запада и вынуждены осваивать принципиально другие специальности.
Впрочем, спрос на медицину и социальную работу свидетельствует и о другом: именно в этих сферах люди видят стабильное рабочее место рядом с домом, независимо от региона.
Государственный центр занятости опросил 15,7 тысячи человек, которые завершили обучение по ваучеру в 2023 году и в первой половине 2024-го. Из них около 2 тысяч сразу нашли работу.
Часть участников повысила заработную плату, часть - открыла собственное дело или получила карьерный рост. Еще 42% отметили, что улучшили самооценку и эмоциональное состояние. Некоторые прямо говорили: обучение удержало их от отъезда из Украины.
"Есть и социальный эффект этой программы, который трудно оценить в деньгах", - отметил в ответе на запрос РБК-Украина заместитель директора Государственного центра занятости Станислав Павленко.
Несмотря на реальные результаты, масштаб программы остается критически малым. 5 430 ваучеров на фоне 4,6 миллиона официально зарегистрированных ВПЛ - это менее 0,12%. Главная причина, которую фиксируют и исследователи, и сами переселенцы: о программе просто не знают.
Есть и структурная проблема: обучение помогает получить новую специальность, но не решает вопрос жилья - главного барьера для переезда ради работы.
Более 50% переселенцев готовы сменить регион ради вакансии, однако без доступного жилья даже переквалифицированный специалист остается там, где есть крыша над головой.
Кроме того, если 30-летнему еще относительно легко освоить новую специальность, то для человека 50-60 лет это уже очень проблематично. А именно старшие возрастные группы составляют значительную долю переселенцев.
Напомним, ваучер на обучение - документ, позволяющий бесплатно пройти переподготовку, получить высшее образование по другой специальности или повысить квалификацию.
Финансируется из средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.
Право на одноразовое получение ваучера имеют, в частности, ВПЛ трудоспособного возраста, если не могут найти подходящую работу и не зарегистрированы как безработные в центре занятости.
