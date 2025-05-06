В Ватикане отключат мобильную связь во время конклава по избранию нового Папы

"Все системы передачи телекоммуникационного сигнала для мобильных телефонов, которые находятся на территории Государства-города Ватикан... будут деактивированы с 15:00 7 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сигнал будет восстановлен сразу после объявления результатов выборов верховного понтифика.

В Ватикане завершают приготовления к выборам нового Папы

Приготовление Сикстинской капеллы, в которой будет проходить конклав, уже фактически завершили.

Все 133 кардинала-избирателя уже прибыли в Рим. Они будут проживать в "Доме святой Марты" - в здании, примыкающем к базилике Святого Петра в Ватикане.

Как сообщила пресс-служба Ватикана, кардиналы смогут добраться с места жительства до Сикстинской капеллы пешком, но по четко определенному защищенному маршруту. Также кардиналов просят не брать с собой мобильные телефоны.

Сейчас уже все кардиналы получили буклеты с официальными биографиями кардиналов, которые опубликованы на сайте Святого Престола.

На время избрания Папы журналисты не смогут попасть внутрь, капеллу уже взяли под охрану.

Конклав по избранию нового лидера Римско-католической церкви соберется 7 мая этого года в Сикстинской капелле.

Что такое конклав

Конклав - это собрание кардиналов Римско-католической церкви, которое созывают только для избрания нового Папы Римского после смерти предыдущего или его отставки.

Это слово происходит от латинского и означает комнату, которая может быть закрыта. Кардиналов закроют в Сикстинской капелле, пока они не выберут преемника Папы Франциска.

По результатам голосования через дымоход, который установлен на крыше Сикстинской капеллы, мир узнает, будет ли избран новый лидер католической церкви.

Черный дым будет означать, что решение не принято, а белый - что Папа избран.