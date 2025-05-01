Последнее интервью Папы Франциска. Скорсезе презентует новый фильм после его смерти

Выдающийся американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Мартин Скорсезе создал документальный фильм с Папой Римский Франциском. В ленту войдет "последнее интервью" понтифика, который ушел из жизни 21 апреля этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

О чем расскажет фильм Скорсезе

Документальный фильм Скорсезе под названием "Aldeas - Новая история" подробно расскажет о работе организации, основанной Папой Франциском в 2013 году для объединения молодежи со всего мира.

Речь идет о некоммерческой международной организации Scholas Occurrentes, которая продвигает среди молодых людей так называемую "культуру встреч".

Часть работы организации - создание фильмов в рамках инициативы Aldeas. Поэтому в документалке покажут, в частности, как молодежь из Индонезии, Гамбии и Италии участвует в программе и создает короткометражные картины.

Кроме того, в ленте Скорсезе будут представлены разговоры с Папой Франциском, проведенные во время съемок документального фильма.

По словам создателей картины, это будет "последнее углубленное интервью Папы перед камерой".

"Сейчас, как никогда раньше, нам нужно разговаривать друг с другом, слушать друг друга в разных культурах. Один из лучших способов достичь этого - делиться историями о том, кем мы являемся, отраженными в нашей личной жизни и опыте", - отметил Скорсезе.

Известна ли дата выхода документального фильма

Выход нового документального фильма анонсировали компании:

Aldeas Scholas Film;

Scorsese's Sikelia Productions.

По словам их представителей, лента станет "свидетельством неизменной веры в то, что творчество - это не только средство выражения, но и путь к надежде и трансформации".

Сам Папа Франциск называл Aldeas перед смертью "чрезвычайно поэтическим и очень конструктивным проектом, поскольку он достигает корней человеческой жизни, человеческой коммуникабельности, человеческих конфликтов... сути жизненного пути".

В то же время точная дата выхода фильма объявлена пока не была.

Что известно об отношениях Скорсезе и Франциска

На протяжении многих лет Скорсезе неоднократно встречался с Папой Франциском. Их разговоры даже вдохновляли 82-летнего режиссера на работу над фильмами "Последнее искушение Христа" и "Молчание".

Когда понтифика не стало, Скорсезе вспоминал о нем, как о "во всех отношениях замечательном человеке".

"Для Папы Франциска было важно, чтобы люди во всем мире обменивались идеями с уважением, сохраняя при этом свою культурную идентичность. И кино - лучшее средство для этого", - считает режиссер.

Он добавил, что покойный Папа Римский "признавал собственные недостатки" и "излучал мудрость, доброту... имел непоколебимую преданность добру".

"В душе он знал, что невежество - ужасная чума для человечества. Поэтому он никогда не прекращал учиться. И он никогда не прекращал просвещать. И он принимал, проповедовал и практиковал прощение. Вселенское и постоянное прощение", - рассказал Скорсезе.

Он признался, что имел счастье знать Папу Франциска.

"Потеря для меня - глубокая. Мне посчастливилось знать его, и я буду скучать по его присутствию и его теплу. Потеря для мира - огромная. Но он оставил после себя свет, и его никогда нельзя погасить", - подчеркнул режиссер.