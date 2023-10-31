RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ватикане поддержали украинскую "формулу мира"

Фото: Ватикан поддержал формулу мира Украины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин в обращении к участникам третьей встречи по поводу украинской "формулы мира" на Мальте заявил, что Ватикан поддерживает все меры ради справедливого и стабильного мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Комментируя предыдущие встречи по украинской "формуле мира" в Копенгагене и Джидди Паролин отметил, что это "похвальные усилия, которые заслуживают поддержки", поскольку поощряют "не рассматривать вооруженное противостояние как неизбежный инструмент для разрешения конфликтов".

Госсекретарь заверил в поддержке решения гуманитарных вопросов, таких как продовольственная безопасность и сохранение окружающей среды, а также готовность продолжать свои усилия, направленные на облегчение страданий украинского народа и возвращение пленных и детей в Украину.

Мирный саммит на Мальте

На Мальте 28 октября стартовала третья встреча по украинской формуле мира. Главная цель для Украины, по словам главы ОП Андрея Ермака, – заручиться "максимально широкой международной поддержкой" мирного плана президента Владимира Зеленского.

Комментируя форум на Мальте, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в настоящее время украинскую формулу мира поддерживают 66 государств, в том числе и страны "глобального юга".

О результатах мирного саммита читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВатиканВойна России против Украины