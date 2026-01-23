ua en ru
Главарь "ДНР" Пушилин раздал оружие сторонникам Путина: ему объявили подозрение

Пятница 23 января 2026 12:52
Главарь "ДНР" Пушилин раздал оружие сторонникам Путина: ему объявили подозрение Фото: Денис Пушилин, главарь группировки "ДНР" (kremlin.ru)
Автор: Ірина Глухова

Главарю боевиков "ДНР" Денису Пушилину правоохранители объявили подозрение за незаконную передачу более 400 единиц огнестрельного оружия под видом "наградного".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным полиции, такими пистолетами "отмечали" представителей высшего военного и политического руководства РФ, ключевых коллаборационистов.

А также певцов, актеров, блогеров и других публичных лиц, которые открыто поддерживают режим российского диктатора Владимира Путина.

Детали схемы

Правоохранители установили, что часть этого оружия изначально была травматическим или пневматическим и не предназначалась для боевого применения. Такие изделия легально находились в гражданском обороте в Словакии, откуда их незаконно ввозили в Украину.

После этого пистолеты умышленно переделывали - меняли ключевые детали и механизмы, в результате чего они приобретали свойства боевого огнестрельного оружия и могли использоваться в вооруженном конфликте.

Следователи выяснили, что схема состояла из нескольких звеньев: одни участники отвечали за закупку и перемещение оружия за рубежом, другие - за его незаконную переработку, а координацию, финансирование и передачу конечным получателям обеспечивали представители криминальной среды.

Отдельно задокументировали канал поставки оружия на временно оккупированные территории путем захвата административных и гражданских объектов в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Черниговской областях и других регионах. Оружие использовали как "наградное".

Досудебное расследование проводилось в сотрудничестве с Департаментом международного полицейского сотрудничества, внутренней безопасностью ВСУ и международными партнерами, в частности Европолом, Польшей и Словакией.

Масштабные обыски

20 января правоохранители провели первый этап масштабной операции: одновременно состоялось 23 обыска в Киевской, Закарпатской, Волынской, Запорожской и Ровенской областях. Изъяли оружие, деньги, носители информации и другие вещественные доказательства.

Следствие установило, что Пушилин, выполняя функции так называемого "главы ДНР", организовал незаконное завладение огнестрельным оружием, которое не принадлежало государству-оккупанту и не могло считаться трофейным по нормам международного гуманитарного права, после чего обеспечил его передачу другим лицам под видом "наград".

Объявление подозрения

Ему сообщили о подозрении в совершении военных преступлений по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Расследование в отношении других участников схемы продолжается.

Дела Пушилина

Напомним, в декабре 2023 года, суд заочно приговорил Дениса Пушилина к 15 годам заключения с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм.

В 2024 году ему также заочно объявили подозрения за организацию фейковых выборов президента РФ на оккупированных территориях, депортацию украинских детей в Россию, принудительную мобилизацию и реализацию преступной политики РФ по захвату Донецкой области.

Уже в сентябре 2025 года главарь "ДНР" получил новое подозрение от украинских правоохранителей. Он приказал вывезти из порта в Мариуполе металл стоимостью более 700 млн гривен.

