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У Василькові йдуть важкі бої: російські війська намагаються висадити десант

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Василькові Київської області в ніч на 26 лютого йдуть важкі бої. Російські загарбники намагаються висадити десант з повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"В цей час в місті Василькові йдуть важкі бої", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що російські загарбники намагаються висадити десантників з повітря.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого українські зенітники збили російський військовий транспортник Іл-76 з десантом.

Зазначимо, раніше ППО України збили в районі проведення ООС вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупантів.

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